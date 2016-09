Villingendorf Qualität gegen Massenware

"Das gibt eine richtig tolle Sache", freut sich Bäckermeister Ralf Geiger. Fünf Bäckereien aus dem gesamten Bundesgebiet werden in dem hochwertigen, mehr als 300-seitigen Band, vorgestellt. Eine davon ist die Landbäckerei Geiger. Darauf ist Geiger natürlich besonders stolz.

Er setzt in seiner Produktion auf natürliche Zutaten und Rohstoffe, die möglichst aus der Region kommen. Zusatzstoffe gibt es bei ihm nicht, sagt er. Seiner Meinung nach ist es sehr wichtig, den Verbrauchern immer wieder deutlich zu machen, was gutes Brot ausmacht.

Noch vor wenigen Jahrzehnten habe es in jedem Ort mindestens eine Bäckerei gegeben. Diese Zeiten sind vorbei. Brot und Brötchen gibt es mittlerweile in jedem Discounter.

Mit den Preisen dort könne ein Bäcker hierzulande keinesfalls mithalten, so Geiger. Die Qualität sinke. Es gehe nur noch um den Preis. "Und das ist nicht gut und darf nicht sein", sagt er mit Blick auf das neue Buch.

In dem Werk wird zum einen die Kulturgeschichte des Lebensmittels, das schon in der Bibel eine nicht unwesentliche Rolle spielt, vorgestellt. Fünf Betriebe gewähren Einblicke in ihre Backstuben und ihre Historie. Zudem gibt es vielfältige Brotrezepte für den Hausgebrauch. Brotbegeisterte dürfen also gespannt sein.

Geiger kredenzt den Lesern beispielsweise Rezepte für Joghurtbrot, Laugenbrotstangen, Milchkapsel und andere Brotspezialitäten.

Und wer die Rezepte ausprobiert, der merkt schnell: frisch gebacken schmeckt es am besten.