Beim Käppeletheater Villingendorf wird derzeit fleißig geprobt. Wie jedes Jahr um diese Zeit ist der Terminkalender der Akteure gut gefüllt. Nachdem die Proben für das neue Stück nach den Ferien begonnen haben, wurde mit einem Probenwochenende der Endspurt eingeleitet. Seit dieser Woche treffen sich die Darsteller täglich, um in der Kulisse, die sie in der Festhalle aufgebaut haben, dem turbulenten Lustspiel "’s ischt hald äbbl ’s gleich" den letzten Schliff zu verpassen. Alle Akteure sind mit viel Spaß und Freude bei der Sache und freuen sich auf die Aufführungen am Samstag, 11. November, 19.30 Uhr, und am Samstag, 18. November, 14.30 Uhr und 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Festhalle an der Abendkasse. Auf dem Bild in Aktion (von links): Bärbel Flaig, Leila Hummel, Hermann Flaig, Laureen Auber, Thomas Klett, Karina Nester und Joaquim Garcia. Foto: Frei