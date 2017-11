Villingendorf Pakete auf große Reise geschickt

Damit sei das Vorjahresergebnis übertroffen worden, freuten sich die Klassenlehrer Jan Hofelich und Torsten Zühlsdorff über den Erfolg ihrer Schützlinge aus der zehnten Klasse der Werkrealschule Villingendorf.

Annerose Bergander bereitete den Schülern mit Punsch und kleinen Leckereien einen herzlichen Empfang. Seit nunmehr vier Jahren arbeitet das Projektteam mit ihrer Sammelstelle in Rottweil zusammen. Seit Ende September realisierten die jungen Akteure verschiedene Aktionen, um Spenden zu sammeln. Dazu schrieben sie Unternehmen aus der Region an, sprachen auf dem Rottweiler Wochenmarkt mit Passanten, wirkten in einem Beitrag des Neuen Radio Neckarburg mit, organisierten eine Benefizveranstaltung mit den Künstlern Manuel Cech sowie Ferdinand Obergfell und warben über die Medien um finanzielle Hilfe.

"Viele Menschen haben uns unterstützt, so dass wieder eine hohe Geldsumme zusammengekommen ist", erzählte Jenny vom Projektteam. Nach einer Preiskalkulation habe die Gruppe vor den Herbstferien mit dem Einkaufsprozess begonnen. Hier sei allerdings nicht alles rund gelaufen, weil einige Anbieter die großen Stückzahlen nicht liefern konnten, weshalb das Bestellvolumen in viele kleinere Posten aufgeteilt werden musste.