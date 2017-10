Villingendorf "Nur Notwendiges" kommt 2018 dran

Das Großprojekt Mehrzweckhalle taucht ebenfalls im Vermögenshaushalt 2018 mit der ersten Finanzierungsrate von 600 000 Euro auf. Die Restfinanzierung folgt in den Jahren 2019 bis 2021.

Entsprochen wird darüber hinaus der notwendigen Erneuerung des Mischwasserkanals und der Wasserleitungen im Bereich der Rottweiler Straße.

Nachdem für die Kanal- und Asphalterneuerung im Rahmen der Ausschreibung 2017 ein Angebot mit "völlig überhöhten Preisen" eingegangen sei, wurde die Aufhebung beschlossen. Eine erneute Ausschreibung soll Ende des Jahres stattfinden, berichtete Hardtmann. Die Vergabe erfolge dann 2018. Allerdings müsse davon ausgegangen werden, dass die dafür im Haushaltsjahr 2017 eingestellten Mittel (90 000 Euro) nicht ausreichen, daher erfolge im Planwerk 2018 eine Nachfinanzierung von 60 000 Euro.

Rathaus standsicher

Eine Nachfinanzierung erfordert ebenfalls die Rathaussanierung. Der tiefere Blick in das 1830 erbaute Gebäude habe "mürbe Fundamentsteine" zum Vorschein gebracht, erläuterte Bucher. Die Standsicherheit wurde mittlerweile zwar gewährleistet, ziehe aber eine weitere Finanzierung von 20 000 Euro nach sich.

Aus erster Hand erfuhren die Gemeinderäte von geplanten Maßnahmen der Feuerwehr in Höhe von 14 000 Euro. Der größte Posten in Höhe von 4500 Euro soll in eine neue Ausgehuniform für die Alterswehr fließen.

Eine kontroverse Diskussion dazu habe in der Feuerwehr stattgefunden, sagte Feuerwehrkommandant Robert Flaig. Es liege die Empfehlungen des Innenministeriums und der Landesfeuerwehr zugrunde. Für ein einheitliches Bild soll die neue Uniform der Aktiven ebenso für die Alterswehr angeschafft werden. Da sehr viele Gemeinden im Kreis die Empfehlung bereits umgesetzt hätten, sehe sich auch Villingendorf in der Pflicht. Die Gemeinderäte stimmten zu. Und: Für den Ernstfall steht der Feuerwehr künftig ein Stromaggregat zur Verfügung.

Nicht ganz so hoch, wie beim Planansatz zum Verwaltungshaushalt erwartet, fällt die Zuführungsrate aus, informierte Hardtmann über jüngste Erkenntnisse. Die Kreisumlage werde sich vor­aussichtlich um Mehrausgaben von 38 000 Euro erhöhen, weshalb sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt auf 548 000 Euro reduziere. Weitere Anpassungen würden noch erwartet.

Dennoch benötige der Investitionshaushalt keine Kreditaufnahme, sagte Kämmerer Michael Hardmann, aber eine geringe Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen. Der Schuldenstand könne um 81 506 Euro weiter abgebaut werden.