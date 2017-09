Villingendorf Nach Familiendrama: Mutter "von Anteilnahme überwältigt"

Ekaterina B. steht vor dem Nichts, jeder Schritt kostet unheimliche Überwindung. Angehörige, Freunde, Psychologen und ehrenamtliche Helfer des Weißen Rings versuchen ihr Trost zu geben, doch all das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ihrer unendlichen Trauer. Und als wäre das, was ihr in den vergangenen Tagen widerfahren ist, nicht schon genug, muss sie nun auch noch die Beerdigung ihres geliebten Dario organisieren.

Aus diesem Grund hat eine gute Freundin von ihr eine Spendenaktion ins Leben gerufen. "Irgendwann habe ich mich zusammengerissen und verstanden, dass mein Mitleid mir und der betroffenen Familie nichts bringt", so Tatjana Bauer. "Aber tatenlos trauern war für mich auch keine Option. So habe ich das gemacht, was in meiner Macht stand - und zwar, die Familie finanziell zu unterstützen."

In Abstimmung mit der Schwester von Ekaterina B. rief sie bei Leetchi eine Spenden-Aktion ins Leben und beteuert, dass der gespendete Betrag zu hundert Prozent an die Mutter gehe. Mit dem Geld könne die 31-Jährige ihrem Sohn ein würdiges Begräbnis finanzieren. Außerdem soll es die Mutter vor dem finanziellen Ruin retten. "Sie muss für sich und das ungeborene Kind ein neues Zuhause suchen, um ein neues Leben anzufangen", erklärt die Freundin und ergänzt: "Im Endeffekt steht sie jetzt bis auf ihre Schwester hier in Deutschland ganz alleine da."