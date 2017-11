Villingendorf Nach Brand: Welle der Hilfsbereitschaft erreicht Cavemen

Für die Mitglieder waren die vergangenen Tage alles andere als einfach. Der Brand hat den Baseballern alles genommen, ihr Lebenswerk zerstört. Das Ausmaß ist immens: Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 150.000 Euro.

Wie bereits berichtet brannte am Mittwochmorgen das mittlere Gebäude des Vereinsheims nieder. Zwar war die Feuerwehr schnell vor Ort, doch auch sie konnte das Gebäude nicht mehr retten. Als der Vorsitzende Claus-Jochen Dreier über den Brand informiert wurde, fuhr er sofort zum Vereinsgelände. Doch da stand das Gebäude bereits in Flammen. Dem Vorsitzenden folgten weitere Mitglieder, teilweise flossen Tränen. "Wir sind alle am Boden zerstört", erklärte der Vorsitzende fassungslos.

Mit viel Eigenleistung war das Vereinsheim von den Mitgliedern aufgebaut worden, "und dann sieht man es innerhalb von wenigen Stunden niederbrennen. Das ist für uns unfassbar."