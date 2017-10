Villingendorf Mutige Gladiatoren

Unter der Führung der Gymnastikleiterin Elisabeth Burry ging es frühmorgens mit dem Omnibus los. In Ludwigsburg angekommen galt die Aufmerksamkeit der Reisegruppe der sehr weitläufig und interessant aufgebauten Kürbisausstellung, welche in diesem Jahr noch bis 15. November unter dem Motto "Römer" steht.

Und was war nicht alles zu bestaunen, aus etwa 450 000 Kürbissen gefertigt: mutige Gladiatoren, Cäsar höchstpersönlich, ein Aquädukt sowie Gallier, Legionäre und die berühmte römische Wölfin. Nicht fehlen durfte die Kürbis-Gourmet-Meile. Mehr als 600 Kürbissorten aus aller Welt konnten bestaunt werden.

Nach so viel Kürbissen war noch Gelegenheit, die weitläufigen Anlagen des Blühenden Barocks zu besichtigen. Am Abend ging es mit dem Bus in die Nähe von Bissingen in eine Besenwirtschaft zu Vesper, Bier und Wein in gemütlicher Runde. Auf der Heimreise erklangen noch Reise- und Wanderlieder.