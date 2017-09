Villingendorf Motorradfahrer schwer verletzt

Villingendorf (az). Bei einem Unfall am Freitagnachmittag um kurz nach 17 Uhr an der Kreuzung Hochwaldstraße/Fuchsbühl in Villingendorf ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Motorradfahrer in eine Spezialklinik gebracht.