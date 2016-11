Villingendorf Mit "Minimalwasser" eine maximale Wirkung erzielt

Stolz und auch Dankbarkeit nannte Regisseurin und Autorin Angelika Grimm ihre Emotionen am Samstagabend bei einer kurzen Einführung. Und sie freut sich, dass nach einem Treffen bereits im Sommer unter den Helfern und vielen ehemaligen Schauspielern der Nachwuchs gesichert sei, weil "etliche Ehemalige jetzt wieder Zeit haben".

Ein Stück der anderen Art präsentierte die routinierte Schauspieltruppe mit ihren neuesten Werk "I glaub do isch der Wirrwarr drin". Sie entführte die Zuschauer der annähernd voll besetzten Halle in die Proben und Aufführung eines Theaterstückes – also ein Theaterstück im Theaterstück sozusagen. So wurde das Publikum mit allen möglichen und unmöglichen Situationen konfrontiert, die da entstehen können.

Regisseur Hannes (Simon Flaig) versucht, ein Stück zu inszenieren, in dem sich verschiedene Personen in der Pizzeria von Pizzabäcker Franco (Hermann Flaig) treffen. Bärbel Flaig in der Rolle der Renate kämpft nicht nur mit ihrer Rolle, sondern ist hinter der Bühne zudem für die Essensvorbereitung zuständig, während Babsi (Evi-Laureen Flaig) in erster Linie Regisseur Hannes anschmachtet und später zur Intrigantin mutiert.