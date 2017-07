Im Sommer wie im Winter, morgens und abends, am Wochenende und unter der Woche, zuverlässig und immer pünktlich war er in der Kirche anzutreffen: der Mesner der Kirchengemeinde St. Gallus Villingendorf, Linus Banholzer. Aus gesundheitlichen Gründen hat er nun seinen Dienst beendet und wurde im Gottesdienst offiziell verabschiedet. Pfarrer Hermann Barth und die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Sabine Gaiselmann, sprachen dabei Linus Banholzer ihren Dank für seine 20-jährige Tätigkeit aus. Er sei die treue Seele der Kirche und ein kon­stanter Ankerplatz gewesen, trotz vieler Veränderungen in der Kirche während seiner Dienstzeit. Als Wertschätzung seiner Verdienste wurde ihm die silberne Martinusnadel der Diözese Rottenburg-Stuttgart überreicht. Auch die Mini­stranten ließen es sich nicht nehmen, sich von ihrem Mesner in liebevollen Worten zu verabschieden. Foto: Gaiselmann