Villingendorf "Linde": Inhaber stellt Insolvenzantrag

Mit dem Oberndorfer Rechtsanwalt Klaus Haischer steht als vorläufiger Insolvenzverwalter ein Spezialist zur Seite, der bereits viele erfolgreiche Betriebsfortführungen gemanagt hat. So war Haischer auch maßgeblich an der Rettung der alten Bösinger Fleischwaren durch Etablierung des Unternehmens in einer von Altlasten befreiten neuen GmbH beteiligt. Der Fleisch- und Wurstspezialist war durch kriminelle Machenschaften der früheren Geschäftsführung an den wirtschaftlichen Abgrund geführt worden, bevor Mitte 2011 in einem Insolvenzverfahren die Situation bereinigt wurde.

Die Linde-Problematik hingegen beruht laut Haischer auf Altlasten und Umsatzrückgängen. Die Gründe seien vielfältig. Neue Arbeitsschutzbedingungen hätten die Schließung des Party-Service, der ein Viertel zum Gesamtumsatz des Restaurants beigetragen habe, bedingt. Der Rückzug vieler Menschen ins Private mit der Devise, lieber am Sommerabend zuhause zu grillen, statt mit Freunden gut essen zu gehen, hätten ebenso zum Umsatzeinbruch beigetragen wie Compliance-Regelungen für Konzernmitarbeiter. Die früher übliche Einladung an gute Geschäftsfreunde finde nur noch zu besonderen Anlässen statt.

Beim Versuch, das Unternehmen in ein auch wieder finanziell, solides Fahrwasser zu bringen, versucht Haischer auch mit dem Verweis auf die Überzeugung Gaiselmanns, die hohe Qualität seines Restaurants halten zu können, nicht nur Stammgästen Appetit zu machen. Selbstverständlich werde er – wie in all den Jahren zuvor – im Herbst seine Highlights, etwa Kabarett mit Heinrich del Core, Würzen mit der Spice queen, Martinsgans und Fischwochen offerieren.

Die Löhne der Mitarbeiter seien durch Insolvenzgeld gesichert. Kein Mitarbeiter werde Finanzeinbußen hinnehmen müssen, die Gehälter könnten auch pünktlich bezahlt werden, dafür stehe er, so habe er es dem vorläufigen Verwalter auch versprochen, lässt Rainer Gaiselmann mitteilen.