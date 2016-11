Villingendorf "Leader" steht im Mittelpunkt

Villingendorf. Der Verein "Regionalentwicklung Bürger. Kultur.Land. Oberer Neckar" weist alle Interessierten auf die beiden Auftaktveranstaltungen der neuen Veranstaltungsreihe "InformaL – Informationstreff ›Leader‹" hin. Ziel am Dienstag, 22. November, in Villingendorf (17 Uhr, Gasthof Krone) und am Donnerstag, 24. November, in Horb (17 Uhr, Steiglehof) sei es, in unkomplizierter Atmosphäre Projektideen zu diskutieren, über das Programm "Leader" und entsprechende Fördermöglichkeiten ins Gespräch zu kommen und Ideen für die weitere Arbeit des Vereins zu entwickeln. Es ist vorgesehen, die Veranstaltungsreihe InformaL in vielen Kommunen der "Leader"-Region Oberer Neckar fortzuführen. Die Teilnahme sei aus organisatorischen Gründen nur mit Anmeldung möglich.