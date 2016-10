Villingendorf Lastwagen kippt auf A 81 um

Kreis Rottweil.

Ein Lastwagen ist am Mittwoch, kurz vor 8 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurde er laut Polizei erheblich beschädigt.

Der 27-jährige Fahrer geriet mit seinem Lastwagen bei Villingendorf rechts neben die Fahrbahn und fuhr auf die äußere Leitplanke. Dadurch kam er in Schieflage und kippte um. Das Gefährt schlitterte in Seitenlage quer über die Straße und prallte am anderen Ende gegen die innere Leitplanke. Von dort drückte es den Lastwagen auf die Fahrbahn zurück, wo er letztendlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Der 27-Jährige verletzte sich leicht. An dem Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 30 000 Euro. Er musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten entstand wegen der Vollsperrung ein mehrere Kilometer langer Rückstau.