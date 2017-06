Nach einem anstrengenden Jahr und den zurückliegenden schriftlichen Prüfungen ging es für 21 Zehntklässler der Werkrealschule Villingendorf und den beiden Klassenlehrern, Sabine Gauß und Jan Hofelich, auf Abschlussfahrt an den Gardasee. Die Fahrt führte die Schüler durch die malerischen Landschaften der Schweiz und über Mailand bis an den Gardasee. Übernachtet wurde in sogenannten "Mobile Homes" am Westufer des Sees in Toscolano-Maderno. Auf dem Programm standen der Besuch eines Hochseilgartens, die Besichtigung Veronas mit der berühmten Arena, dem Balkon Julias aus Shakespeares "Romeo und Julia" und eine Stadtrallye. Es blieb aber immer Zeit für ein ausgiebiges Sonnenbad oder einen erfrischenden Sprung in den Gardasee. Fußball sowie diverse Kartenspiele rundeten die Abende zusätzlich sportlich ab. Foto: Hofelich