Villingendorf Kreislaufkollaps und "echter" Einsatz

Villingendorf. Die Übungsannahme sah einen Brand durch einen technischen Defekt in der Heizungsanlage im Keller des Anwesens Teichwiesen 5 vor. Durch die offene und teilweise in Holz ausgeführte Bauweise breitet sich der "Brand" auf das gesamte Treppenhaus aus. Eine Flucht über das Treppenhaus ist nicht mehr möglich. Ein Anwohner sucht sich einen Weg durch den angrenzenden Ökonomieteil, stürzt schwer und wird zunächst vermisst.

Schon kurz nach der Alarmierung waren die Feuerwehrkräfte unter Kommandant Robert Flaig vor Ort, der die einzelnen Schritte des Einsatzes für die zahlreichen Zuschauer anschaulich per Mikrofon erläuterte.

32 Feuerwehrleute hatten sich aufgeteilt: eine Gruppe drang mit Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude vor, hier galt der Menschenrettung Priorität. Zudem wurde von der Vorderseite des Gebäudes gegen den Brand vorgegangen. Eine zweite Gruppe baute an der Gebäudeseite mehrere Leitern für eine eventuelle Menschenrettung auf. Und die dritte Gruppe kümmerte sich in erster Linie um die Löschwasserversorgung und Brandbekämpfung auf der Rückseite.