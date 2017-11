Villingendorf Konzentration auf neue Villingendorfer Halle

Villingendorf (apf). Natürlich spielt die neue Mehrzweckhalle in der sogenannten mittelfristigen Finanzplanung die erste Geige. Dafür wurde ja auch akribisch seit Jahren hingearbeitet. Die Zeit für Sichtbares kommt 2019 und 2020. Als Baubeginn wird laut Kämmerer Michael Hardtmann das Frühjahr 2019 angestrebt. Mit den Ausgaben geht es 2018 los (600 000 Euro), sie steigern sich 2019 auf 5,0 Millionen Euro, fallen dann 2020 mit 2,0 Millionen Euro ab und laufen 2021 mit einer Restfinanzierung von 200 000 Euro aus. So jedenfalls die Planung.

Die Gemeinde hofft natürlich, bei der Finanzierung satte Zuschüsse zu erhalten, und hat bei verschiedenen Stellen vorgefühlt, Anträge gestellt und setzt gewisse Erwartungen in die Leistungsfähigkeit der Töpfe des Landes und des Sports. 763 000 Euro hat der Kämmerer bei den Fachzuschüssen aufgelistet: 500 000 Euro Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, 168 000 Euro Sportförderung und 95 000 Euro Schulbauförderung.

Ein größerer Teil soll vom Ausgleichstock des Landes kommen. Zwar sollen Anträge über 2,1 Millionen Euro in den Jahren 2018 bis 2020 gestellt werden, doch die Verwaltung dämpft zu hohe Erwartungen. Es könnten auch 600 000 Euro weniger werden, die bewilligt würden. Je nachdem was im Landkreis insgesamt in diesen Jahren beantragt und genehmigt werde. So bleibt es nicht aus, dass die Gemeinde an ihre angesparten Rücklagen ran und Kredite aufnehmen muss.