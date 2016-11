Villingendorf Kinderkrippe prägt das Haushaltsjahr

Gehe alles nach Plan, so Hardtmann, könne der Startschuss für den Bau im Sommer fallen, der Einzug wäre somit im September 2018 nicht unwahrscheinlich. Das Architekturbüro ktl (Rottweil) ist mit diesem Vorhaben betraut.

Da der Landkreis beabsichtigt, der Rottweiler Straße , da eine Kreisstraße, wegen des suboptimalen Zustands der Fahrbahn einen neuen Asphaltbelag zu spendieren, war es sinnvoll, Kanal und Wasserleitungen zu untersuchen – und zu sanieren beziehungsweise zu erneuern. Wie die etwa 50 Jahre alten Wasserleitung aus Guss.

Alle drei Vorhaben sollen 2017 kombiniert werden. Betroffen ist laut Michael Hardtmann der Abschnitt vom Kreisverkehr bis Höhe Mörikeweg, etwa 260 Meter lang. Abzüglich der beantragten Zuschüsse und des Anteil des Landkreises entfallen auf den Gemeindesäckel laut Planentwurf Kosten in Höhe von 225 000 Euro.

Eine weitere Pflichtaufgabe

Die weiteren Vorhaben im kommenden Jahr sind – finanziell gesehen – überschaubarer. Einen gewissen Ausreißer nach oben verbucht die Grund- und Werkrealschule. Verschiedene Sanierungsmaßnahmen – Brandschutztüren und Optimierung der WC-Anlagen im vorderen Gebäude sowie neben anderen Punkten das Treppengeländer im hinteren Gebäude – summieren sich zu einem Paket von 80 000 Euro, das zur Verfügung gestellt wird.

Die 15 000 Euro für die Erarbeitung eines Lärmaktionsplans sollen in einer der kommenden Sitzungen des Gemeinderats konkretisiert werden. Jetzt nur soviel: Für die Gemeinde besteht – wie für andere Kommunen ebenso – die Verpflichtung, nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz die Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung für Hauptverkehrsstraßen baldmöglichst anzupacken.

Abstimmungsgespräche mit Dietingen und Epfendorf, die ebenfalls im Verzug seien, laufen. Für Gemeinderäte wie Jürgen Müller eine weitere Pflichtaufgabe, die den finanziellen Spielraum der Gemeinden weiter einengen.

Nebenbei: Im gewissen Sinne beträgt jener des 2017er-Planentwurfs gerade einmal 230 000 Euro. Dies ist die errechnete Zuführungsrate, mit der der Verwaltungshaushalt, der für laufende Ausgaben zuständig ist, dem Vermögenshaushalt, der sich um neue Investitionen kümmern darf, unter die Arme greift.

Für das Megaprojekt "Neubau einer Mehrzweckhalle" wird ein Betrag von 50 000 Euro für Architekturleistungen und etwaige unumgängliche Sanierungen veranschlagt. 2017 sollen die "komplexen Zuschussanträge" nach den Vorstellungen der Verwaltung auf den Weg gebracht werden können.

40 000 Euro gehen als Restzuschuss an den Sportverein, um weitere Sanierungsmaßnahmen anpacken zu können, die sich als Folge des bisherigen Tuns (Umkleidekabinen und Duschen für Mädchen- und Frauenmannschaften) anbieten. Eines Tuns, das mit bemerkenswerten Eigenlei­stungen den Respekt der kundigen Gemeinderäte errungen hat.

Kläranlagen: statt vier eventuell nur noch eine

Der gleiche Betrag betrifft den Punkt Innenentwicklung Schellenwasen und Hirschäcker. 45 000 Euro dienen der Ertüchtigung der Kläranlage wie Betonsanierung des Beckens, Austausch der Belüfterkerzen, Erneuerung der Sandglasierung. In diesem Zusammenhang wird über den Komplex "Strukturüberlegungen Kläranlagen" informiert; dies logischerweise im Zusammenspiel mit dem Landratsamt.

Die Kläranlagen Talhausen, Villingendorf, Herrenzimmern und Bösingen, die in die Jahre gekommen sind, könnten, so eine Variante, zusammengelegt werden. Das Land forciere grundsätzlich die Zusammenlegung von kleineren Kläranlagen zu größeren Einheiten. Klarheit wird von einer Strukturanalyse erhofft. Hier bietet sich das Ingenieurbüro "iat" (Stuttgart) an, das in Gemeinden der Region, teilweise seit Jahren, tätig ist.

Eine Kläranlage, in welcher Form und an welchem Standort auch immer, wird auf jeden Fall für die Bewohner des Neubaugebiets Stephanswäldle benötigt, das jenseits des Netto-Marktes gen Herrenzimmern fit für Häuslebauer gemacht wird. Von den 51 Bauplätzen seien bereits 15 verkauft, berichtet der Kämmerer. Es habe mehr Bewerber als Plätze gegeben.

Somit erscheint es sinnvoll, 2017 das Bebauungsplanverfahren für das innerörtliche Baugebiet "Hoheim – Wirtsgasse" zu vollenden. Eine bereits seit knapp zwei Jahren existierende Veränderungssperre wird deshalb für ein weiteres Jahr verlängert. Damit keine privaten Vorhaben, die den Planungen entgegenlaufen, umgesetzt werden. Etwa 25 Plätze, die als attraktiv, unweit der Ortsmitte, gelten, sollen entstehen. Mit einem Entwurf der Planungen wird sich der Gemeinderat im Dezember oder im Januar beschäftigen.

Ohne eine großzügige Unterstützung aus der Rücklage könnte der 2017er-Vermögenshaushalt nicht finanziert werden. Der Kämmerer hat eine Entnahme von 1,207 Millionen Euro aus dem – sinnbildlich gesprochen – gemeindeeigenen Tresor errechnet. Dieser war am 31. Dezember 2015 mit knapp 3,2 Millionen Euro gut gefüllt. Geld, das vor allem für den Bau der Mehrzweckhalle angespart wurde.

Möglicherweise, so Michael Hardtmann hoffnungsfroh, müsse die für 2016 eingeplante Entnahme von 480 000 Euro kaum oder gar nicht in Anspruch genommen werden. So oder so bleibt weiterhin noch ein beachtlicher (Rest-)Betrag auf der hohen Kante für die Jahre ab 2018.

Über diese Jahre bis 2020 soll in der kommenden Gemeinderatssitzung am 16. November gesprochen werden, damit am Ende des Jahres das komplette Planwerk verabschiedet werden kann.