Am Samstag, 12. November, ist es um 19.30 Uhr soweit. Da öffnet sich für die Käppeletheater-Spieler aus Villingendorf, die nun schon seit 25 Jahren auftreten, der Vorhang. Aus diesem Grund laufen die Proben in der Villingendorfer Festhalle auf Hochtouren. Mit dem Stück "I glaub do ischt da Wirrwarr drin" wollen die Darsteller im Jubiläumsjahr ihre Theaterfreunde aus nah und fern nicht nur auf gewohnt heitere Weise unterhalten, man darf sich auch auf so manche Überraschung gefasst machen. Aufführungen sind am 12. November sowie am Samstag, 19. November, 14.30 und 19.30 Uhr. Foto: Grimm