Villingendorf Jahresruhe der Dreschflegel endet

Villingendorf (apf). Etliche Ablenkungsmanöver vor dem Schmotzigen, dem Tag der Entscheidung, sollen die Obrigkeit in Sicherheit wiegen. Wer denkt sich schließlich etwas Schlimmes, wenn am Samstag, 11. Februar, die Haussammlung des Fördervereins der Narrenzunft von 9 bis etwa 20 Uhr ansteht? Oder wenn es heißt, die Halle wird am Donnerstag, 16. Februar, ab 17 Uhr dekoriert? Oder wenn Karten für den Bürgerball am Samstag, 18. Februar, von 10 bis 12 Uhr in der Zunftstube verkauft werden?

Auch die Seniorenfasnet, ausgerichtet von der Gemeindeverwaltung selber mit Bewirtung durch das DRK Villingendorf, in der Festhalle am Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr, klingt nach einem harmlosen Vergnügen. Doch dann bringen die Habermüasler sich und ihre Dreschflegel in Stellung.

Am Schmotzigen, 23. Fe­bruar, werden ab 9 Uhr Kindergarten und Schule befreit. Ab 12 Uhr stärken sich die Narren beim Mittagessen im Gemeindehaus St. Gallus und weisen um 14 Uhr auf die Kinderfasnet in der Festhalle – Motto: Hexenfest – hin. Schließlich wird es ernst: 17 Uhr Bauraaufschtand am Rathaus ist in dem strenggeheimen Papier vermerkt. Ob die Obrigkeit glimpflich davonkommt? Danach bricht eine andere Zeit an. Um 19.30 Uhr treffen sich die Schmotzigen­gruppen in der Festhalle (Bühne) und ziehen ab 20 Uhr in die örtlichen Lokale.