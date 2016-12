Villingendorf Jahreskonzert der Musikkapelle

Den Auftakt bestreitet die Jugendkapelle Villingendorf, ebenfalls unter Leitung von Thomas Michelfeit. Anschließend nimmt die Musikkapelle Altoberndorf unter Leitung von Volker Rückert auf der Bühne Platz. Die Musiker eröffnen ihren Konzertpart mit "A Festival Prélude". Es folgen abwechslungsreiche Titel wie "Bright Lights, City Nights", "Bond, James Bond" und "The Best Of Earth, Wind & Fire".

Den Abschluss des Konzerts bildet die Musikkapelle Villingendorf. Begonnen wird mit "Aces". Dieser Titel wurde für die US-Air-Force-Academy-Band komponiert und ist für die Helden gewidmet, die mit ihren Jets in den Himmel steigen und in die Ferne schweben. Danach ertönt die temperamentvolle Darstellung eines traditionellen Stierkampfs in "La Corrida De Toros". Aufregend geht es weiter mit der Filmmusik zu dem Animationsfilm "Drachen zähmen leicht gemacht", bevor der gehaltvolle Konzertabend mit "The Nutcracker Swing" beendet wird.