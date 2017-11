Villingendorf Irlands Botschafter kommt

Villingendorf. Seit dem Schuljahr 2008/09 gibt es an der Grund- und Werkrealschule Villingendorf das Unterrichtsprojekt Irlandklasse. Michael Collins, Botschafter der Republik Irland, besucht die GWRS Villingendorf und wird als Schirmherr zusammen mit Herrn Elmar Conrads-Hassel, Vorsitzender des Ireland Funds Germany, die Auszeichnung "An Duais 2017" am 9. November im Rahmen einer Feierstunde an die Irlandklasse vergeben.