Villingendorf Ihm ist jetzt nach Fasnet der Sinn

Wie zu erwarten war, gab es Winkelzüge der Machtbesessenen. So versuchte Armin Mei dem Volk weißzumachen, dass "de Schultes it do isch. Der isch dehuam." Armin Mei weiter: "Es geit kua Fasnet in dem Jahr. Normal komm i jo erscht am Schluss, am Fasnetszeischdig. Dann bitt’ ich ab und sag’, vorbei, vorbei isch Fasnet und Narretei."

Doch dann kam er doch, der Schultes. "Ich bin heut’ etwas später dranna, ich komme erscht zu dem Fescht, ich war gefangen im Arrescht." Dia Baura in dem Geischt der Fasnet seien zu ihm gekommen, hätten ihn g’ploget. Und er habe ihn gesehen, an dera langa Schtang, hängt er dran, der strahlend, lächelnd Habermann. "Und weil ich jetzt au scho so närrisch bin, isch mir nach Fasnet jetzt der Sinn."