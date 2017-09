Villingendorf "Ich bin der, den ihr sucht"

Der Versuch einer Vernehmung scheitert, der mutmaßliche Täter, der seinen eigenen Sohn und zwei weitere Personen erschossen haben soll, schweigt. Auch beim Haftprüfungstermin macht er keine Angaben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft, und nicht nur die Mutter seines getöteten Sohnes kann aufatmen. Sie wurde seit Donnerstagabend rund um die Uhr bewacht.

"Wir sind alle unheimlich erleichtert", beschreibt Sigg die Situation. Die Bevölkerung könne ihre Besorgnis nach und nach ablegen.

"In den schweren Stunden standen die Bürger Villingendorfs und die Eltern der Grund- und Werkrealschule sowie der Kindertageseinrichtungen zusammen, und alle beteiligten Einsatzkräfte der Polizei wuchsen in großartiger Weise über sich hinaus", formulierten es Bürgermeister Karl-Heinz Bucher und Rektor Rainer Kropp-Kurta in einer gemeinsamen Erklärung.

Darüber hinaus sei inder Bevölkerung ein hervorragender Gemeinschaftssinn erkennbar gewesen. "Dieser kam in vielfältiger Weise, wie durch die zahlreichen Hilfsangebote privaterseits, zum Ausdruck", heißt es weiter. In den Predigten der evangelischen und katholischen Sonntagsgottesdiensten wurden die Trauer und der Schmerz der Betroffenen und der Menschen in Villingendorf in den Mittelpunkt gestellt.

Dem sechsjährigen Jungen wurde in der Elternvollversammlung am Dienstagabend und in der Schule jeweils mit einer Schweigeminute gedacht.

Seitens der Schulgemeinschaft wird eine Kastanie auf dem Schulgelände gepflanzt, die die Trauer, aber auch das Leben und die Hoffnung symbolisch zum Ausdruck bringen soll.

Morgen, Freitag, 22. September, findet um 18 Uhr in der Kirche St. Gallus eine ökumenische Trauerfeier statt, um an die Opfer des Gewaltverbrechens zu erinnern und die Trauer der Angehörigen und vieler Betroffener aufzunehmen.