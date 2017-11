Villingendorf Hoher Staatsbesuch in der Schule

Eingeleitet von irischen Segenswünschen, stellten die Schüler ihre Schülerfirma, mit der ein Großteil einer Reise nach Irland erwirtschaftet wird, in amüsanten szenischen Darstellungen vor. Aber auch im Unterricht sei die "Irlandklasse" tief verwurzelt, in Deutsch würden Berichte verfasst, in Mathematik Reiseko­sten kalkuliert und in Englisch Konversation geübt. Fächerübergreifend würden die personalen und sozialen Kompetenzen vertieft und Teamgeist geschaffen.

Dass eine Reise auf die grüne Insel unvergessliche Erlebnisse verspricht, zeigten Impressionen der vergangenen Fahrten. Von den Ursprüngen des im Jahr 2008 gestarteten Projekts berichtete Rektor Rainer Kropp-Kurta.

