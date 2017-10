Villingendorf Höhepunkt reiht sich an Höhepunkt

Villingendorf. Ins Gedächtnis gerufen wurde vom Vorsitzenden Benedikt Storz das Dorffest, das dank vieler tüchtiger Helfer gemeistert wurde. Die Fanclub-Mitglieder unterstützten ihren VfB Stuttgart in der Zweitligasaison in etlichen Auswärtsspielen. Düsseldorf, Kaiserslautern, Sandhausen, die Fächerstadt (also Karlsruhe), Union Berlin, Nürnberg, 1860 München und Hannover sind in bleibender Erinnerung. Der VfB-Fanclub sei Teil der überwiegend gigantischen Stimmung gewesen, die die VfB-Anhänger in die Stadien der zweiten Liga gezaubert hatten.

Anfang des Jahres feierte der Verein sein 40-jähriges Bestehen als ältester aktiver offizieller Fanclub des VfB Stuttgart. Gäste aus nah und fern erlebten einen unterhaltsamen und feierlichen Ehrentag im Weinhaus Kreuz.

Dass dies über einen so langen Zeitraum überhaupt möglich war, war in erster Linie ein großer Verdienst des Ehrenmitglieds und langjährigen Vorsitzenden, Felix Müller, und der gesamten "alten Garde". Sie haben die Jüngeren mit ins Boot genommen, bestmögliche Voraussetzungen geschaffen und ihnen nun das Heft in die Hand gegeben. Ratschläge und Arbeitskraft der erfahrenen Mitglieder werden von jenen gerne angenommen.