Villingendorf Herbeigesehnte Halle ist bald spruchreif

Der SVV ist eine große Familie, die gute Stätten der Begegnung für ein enagiertes Treiben zu bieten hat, sagte Vorsitzender Klaus Seifried mit Blick auf eine beachtliche ehrenamtliche Helferschar bei der Hauptversammlung. Von den über 1000 Mitgliedern beteiligen sich über 500 in 32 Gruppen und Mannschaften aktiv am Sport.

Mit etwa 65 Trainern und Übungsleitern werde ein unschätzbarer sozialer Beitrag für die Gesellschaft auch über die Gemeinde hinaus geleistet. Für den enormen bürokratischen Aufwand, den der Verein zu stemmen hat, wurde vor einem Jahr eine Geschäftsstelle eingerichtet, die ausgezeichnet funktioniere, lobt Seifried. Bei seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende an viele Aktivitäten und Wettbewerbserfolge in den Abteilungen Fußball und Turnen, insbesondere an die Deutschen Meistertitel von Matthias Scherdi und Nico Freuli im Mehrkampf.

Den größten Aufwand erforderte im vergangenen Jahr der Bau zusätzlicher Umkleidekabinen für den Damenfußball und die Sanierung des Altbestandes. Nach 3000 dafür geleisteten Arbeitsstunden ist der Verein aber noch nicht am Ziel, appelliert Seifried, auch weiterhin am Ball zu bleiben. Im Anbetracht der enormen Eigenleistung sei der von der Verwaltung zugesagte Etat – die Gemeinde ist Eigentümer des Bereichs – erhöht worden.