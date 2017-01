Villingendorf Gemeinde mit steigenden Zahlen

In allen Stufen der Grund- und Werkrealschule wurden wachsende Schülerzahlen verzeichnet. Die Grundschule wuchs von 137 auf 153 Schüler, die Werkrealschule von 160 auf 174. Damit einher geht die Teilnahme am Betreuungsangebot. In die Frühbetreuung gehen 234 (vormals 195) Schüler, in die Mittagsbetreuung 401 (300), die Lernzeit nutzen 298 (210) Schüler und die Nachmittagsbetreuung 270 (230). Pro Wochen werden 260 Mittagessen gereichet.

Derzeit voll belegt ist die Kinderkrippe, weshalb im laufenden Jahr ein Anbau auf den Weg gebraucht wird. Der Kindergarten St. Maria hat mit 56 Kindern noch Luft nach oben, den Kindergarten Waldenwiesen besuchen 46 Kinder.