Johann Belser wurde am 30. Oktober 1850 in Villingendorf geboren. Über viele Jahre hinweg war er in Tübingen Inhaber des exegetischen Lehrstuhls für neutestamentliche Schrifterklärung. Er wurde 1916 aufgrund seiner Verdienste vom König geadelt, starb am 20. Oktober 1916 und ist auf dem Friedhof in Villingendorf beigesetzt. Nachdem sich dieses Jahr sein Todestag zum 100. Mal jährt, wird morgen, Donnerstag, 20. Oktober, um 18 Uhr zu einer Gedenkfeier am Ehrengrab eingeladen. Foto: Mei