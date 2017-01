Villingendorf Für Weiß-Rot geht man durchs Feuer

Die zurückliegenden 40 Jahren hätten viel Freude, aber auch Arbeit mit sich gebracht, dankte Storz dem Engagement der vielen Helfer, ohne die ein Vereinsleben in dieser Form nicht denkbar sei. Einige engagieren sich seit Beginn für den Club. Unter ihnen die Ehrenmitglieder Reiner und Felix Müller. Sie hätten den Club zu dem geformt, was er heute darstelle, sagte Storz unter großen Applaus. Es gelte den Mythos VfB am Leben zu halten und Retortenvereinen die Stirn zu bieten. Daher übernehme der Villingendorfer Fanclub auch weiterhin die Aufgabe, die Werte, die Tradition und die Liebe zum Verein zu repräsentieren und an jüngere Generationen weiterzugeben.

Gründungsmitglied Klaus-Peter Bühl wurde bei der emotionalen Zusammenkunft zum Ehrenmitglied ernannt. Reiner Müller dankte Storz für die 17-jährige Leitung des Clubs. Geehrt wurden für 40-jährige Vereinszughörigkeit auch Dieter Lungwitz, Christoph Jung und Andres Lopez Rodriguez. Glückwünsche überbrachte auch Bürgermeister Karl-Heinz Bucher. Klugheit sei bewiesen worden, als vor 40 Jahren elf junge Fußballbegeisterte im Hubertushof den Club gegründet hätten, sagte Bucher. Seither genieße der Club in Stuttgart eine enorme Wertschätzung, die sich auch in den vielen Besuchen von Spielern und Funktionären in Villingendorf widerspiegele.

Am 14. Januar veranstaltet der VfB-Club das Preisbinokel in der Turn- und Festhalle, dessen Erlös wieder einem sozialen Zweck zugute kommt. Insgesamt konnten dadurch in den vergangenen Jahren annähernd 50 000 Euro erwirtschaftet werden, lobte Bucher. Der Schultes dankte auch für das Engagement bei den Dorffesten und Sommerferienprogrammen.

Fanbeauftragter Christian Schmidt zeigte sich stolz über das soziale Engagement, den Zusammenhalt beim Umbau des Fantreffs und den harmonischen und reibungslosen Generationswechsel im Vorstand.

Der Höhepunkt im Jubiläumsjahr wird zwischen dem 30. Juni und 2. Juli gefeiert. Neben dem großen OFC Turnier und Abendprogramm spielt am Sonntag die Traditionsmannschaft des VfB gegen eine Kreisauswahl. Noch bis weit nach der Mitternachtssuppe saßen am Jubiläumsabend die Mitglieder zusammen und schwelgten in Erinnerungen.