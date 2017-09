Villingendorf. Die Erwachsenenbildung Villingendorf ruft einen Akkordeonspielkreis ins Leben. Zum ersten Kennenlernen treffen sich Interessierte mit Instrument am Donnerstag, 12. Oktober, im hinteren Schulgebäude der Grund- und Werkrealschule Villingendorf. Die Leitung liegt in den Händen von Martina Jetter, Telefon 0741/ 3 13 24, die auch Anmeldungen entgegennimmt. Ziel sei, so Jetter, zusammen schöne Musik zu machen. Gespielt werde zwei- beziehungsweise mehrstimmig, mit einer oder mit beiden Händen, je nach Spielstärke der Gruppe. Der Schwierigkeitsgrad der Musikstücke orientiere sich am Lei­stungsniveau der Mitglieder des Spielkreises. Der Schneewalzer sollte jedoch mit der rechten Hand gespielt werden können. Das Angebot richtet sich besonders an Akkordeonspieler, die gerne zusammen musizieren, denen aber eine wöchentliche Probearbeit – aus welchen Gründen auch immer – zu viel sei. Auch Spieler anderer In­strumente seien willkommen. Geprobt werde in der Regel einmal im Monat. Der Probetag werde gemeinsam festgelegt. Auch die Geselligkeit soll nicht zu kurz kommen.