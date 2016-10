Villingendorf Für eine Handvoll australischer Dollar

In der Meisterserie in der Disziplin Luftgewehr wurden die Platzierungen erst durch die Deckserien entschieden. So kam Leon Sauser mit 100 Ringen und 99 Ringen in der fünften Deckserie auf Platz eins, Thomas Kurbel mit 100 Ringen und 98 Ringen in der fünften Deckserie auf Platz zwei und Gabriele Fasold mit 100 Ringen und 98 Ringen in der vierten Deckserie auf Platz drei.

Bei den Damen verbuchte das Käppeletheater (Linda Biselli, Evi-Lauren Flaig, Angelika Grimm und Leila Hummel) den ersten Rang mit 387 Ringen für sich. Auf Platz zwei kam "Tina’s Turner", bestehend aus Ingrid Moosmann, Larissa Pfisterer, Saskia Pfisterer und Christine Ohnmacht, mit 383 Ringen, gefolgt von Cavemen mit Melanie Moll-Mayer, Sabine Penalver, Stephanie Moll und Christiane Schich mit 377 Ringen.

Bei den Herren gewann Cavemen, bestehend aus Thomas Kurbel, Sebastian Ohnmacht, Simon Kurbel und Lorenz Burri, mit 397 Ringen. Es folgte Rolandschacht (Yannick Sekinger, Martin Seckinger, Beate Strittmatter und Andreas Pfister) mit 395 Ringen. 393 Ringe schoss die Mannschaft "Farbe erleben" mit Gabriele Fasold, Elmar Hönig, Julia Mink und Enrico Fasold.

In der Glückserie wird der Abstand des Treffers zur Mitte der Scheibe, der sogenannte Teiler, bewertet. Hier schoss Simon Kurbel einen 4-Teiler, gefolgt von einem 20-Teiler. Ricarda Haag schoss ebenfalls einen 4-Teiler, allerdings gefolgt von einem 39-Teiler. Sie landete somit auf Platz zwei. Platz drei errang Dirk Konrad mit einem 8-Teiler.

Im Anschluss konnten sich die Schützen eine zünftige Schlachtplatte schmecken lassen. Die Siegerehrung fand im großen Saal des Schützenhauses statt.

Weitere Informationen: www.Schuetzenverein- Villingendorf.de