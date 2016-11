Villingendorf Freie Fahrt für freie Bürger

Villingendorf. Zwei Monate dauerte die Fertigstellung des Kreisverkehrsplatzes am Ortsausgang Richtung Herrenzimmern. Bei einem Fahrbahndurchmesser von 37,5 Metern, einer Fahrbahnbreite von 6,5 Metern und einer Mittelinsel mit einem Durchmesser von 20 Metern entspricht er dem Kreisel am anderen Ortsende von Villingendorf.

Der neue Kreisel war schon vor Jahren im Gespräch. Mit der derzeitigen Erschließung des angrenzenden Wohnbaugebiets Stephanswäldle, auf dem 51 Bauplätze verwirklicht werden, lag es für die Gemeinde nahe, einen Kreisverkehr in die Überlegungen aufzunehmen.

Erreicht wurde nicht nur eine komfortable Anbindung an das Neubaugebiet, sondern darüber hinaus barrierefreie Querungshilfen an allen vier Einmündungen und eine nun an beiden Ortsenden erreichte Ausbremsung des Verkehrs. Darüber hinaus konnten die außerhalb der Bebauung liegenden Busbuchten näher an den Ort herangerückt werden.