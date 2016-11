Villingendorf Festhalle platzt aus allen Nähten

Die Klassen und Lerngruppen boten an liebevoll dekorierten Ständen Selbstgemachtes und Selbstgebasteltes an. Die Kleinsten wurden in einer Backwerkstatt und bei der Bastelstation des Ganztagesbetreuungsteams versorgt, während die Eltern sich an Punsch und Glühwein, Crêpes, Roter Wurst oder Schupfnudeln laben konnten.

Der engagierte Elternbeirat hatte bei seinem umfangreichen Getränkeangebot alle Hände voll zu tun, der rührige Schulförderverein bot Kaffee und Christstollen an. Auch die Kinderkrippe war mit wunderschönen kleinen Basteleien vertreten.

Für soziale Zwecke veranstaltete die SMV einen Spendenflohmarkt und machte wie alle Beteiligten an diesem Abend hervorragende Umsätze. Vor der Halle konnte auf Ponys des Hofguts Neckarburg geritten werden.