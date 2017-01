Villingendorf Faszination und Spannung pur bei der Berufsorientierung

Die Wichtigkeit von zielgerichteten Praktika wurde mit mehreren Ausrufezeichen hervorgehoben. Außerdem führte John in eine Form des Auswahlprozesses ein, den viele große Betriebe immer häufiger wählen: das Assessment-Center. Nach zwei Stunden intensiver Arbeit wussten die Jugendlichen nun, wie sie sich auf die nächsten außerschulischen Schritte vorbereiten sollten.

Im Anschluss folgte die Flughafenführung. Sicherheitskontrolle, Abfertigungsbereiche, Rollfeld, Winterdienst und Gepäcklogistik lernten die Schüler kennen. Im Gebäude der Flughafenfeuerwehr gab es Einsatztrucks zu bestaunen, deren Raddurchmesser so manche Schülerlänge überragte. Tonnenschwere Kolosse können mithilfe von Panzermotoren jeden Winkel des Flughafengeländes innerhalb von nur zwei Minuten erreichen. Die Löschleistung dieser Fahrzeuge lässt sich mit nichts vergleichen, was die Schüler aus den Feuerwehrmagazinen ihrer Heimatorte gewohnt sind – alles eine Nummer größer in Stuttgart. In einer riesigen Wartungshalle der Lufthansa durften sich die Schüler dann frei bewegen: Cockpit erkunden, Turbinen umrunden, den Technikern über die Schulter schauen, unter dem Bauch mächtiger Langstreckenflieger stehen und das Kabelgewirr der elektrischen Infrastruktur solcher Maschinen bestaunen. Faszination und Spannung pur.