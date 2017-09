Villingendorf Familiendrama: Warum wurde Drazen D. nicht gestoppt?

Die Polizei steht auch in diesem Punkt am Anfang der Ermittlungen, sagt Gerold Sigg, der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion (PD) Tuttlingen.

Wir geben einen Überblick über das, was bekannt ist: Aufgrund von mehrfachen Übergriffen und Gewaltausbrüchen von Drazen D. wendet sich die Frau hilfesuchend an die Behörden. Das Amtsgericht Tuttlingen, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die Frau mit Sohn vor dem Wohnortwechsel nach Villingendorf aufgehalten hat, untersagt am 31. März dieses Jahres dem Mann, sich der Frau zu nähern. Zu diesem Annäherungsverbot ergeht ein förmlicher Beschluss des Amtsgerichts.

Offensichtlich in der festen Absicht, sich dem Zugriffsbereich des Exmannes zu entziehen, wechselt die Frau den Wohnsitz. Im März bezieht sie mit Sohn und neuem Lebenspartner, von dem sie inzwischen ein Kind erwartet, eine Wohnung in Villingendorf – der Sohn besucht fortan den örtlichen Kindergarten. Am 19. Mai wird der Beschluss des Amtsgerichts in beiderseitigem Einverständnis in eine Vereinbarung umgewandelt, so Polizei-Vizechef Sigg.