Villingendorf Familiendrama: Belohnung für Hinweise

Bislang sei eine dreistellige Zahl von Hinweisen zum mutmaßlichen Täter und der Tat eingegangen, sagte der Polizeisprecher. Derweil werden kritische Stimmen bezüglich der Polizeiarbeit lauter. Diese habe offenbar seit Wochen gewusst, dass Dakic seine Ex-Partnerin und deren neuen Freund bedrohte.

Die Mutter überlebte den Anschlag, bei dem ihr sechsjähriger Sohn, ihr neuer Freund und dessen Cousine ums Leben gekommen sind. Sie befindet sich unter Polizeischutz und in fachärztlicher Betreuung. "Sie ist sicher untergebracht", sagte Dieter Popp, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums zuständig ist.

Eine Angehörige der 31-Jährigen sammelt im Internet unterdessen Spenden für die Beerdigung des Sechsjährigen. Wann die Trauerfeier stattfindet, ist laut Polizeiauskunft noch nicht bekannt.

In Villingendorf schießen die Gerüchte ins Kraut. Der Täter soll am Wochenende in einer Garage in Herrenzimmern campiert haben, andere wollen ihn beim Einkaufen in Oberndorf gesehen haben, hieß es.

Polizei: keine Gefahr

Polizei zeigt Präsenz und bleibt bei ihrer Aussage, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestehe. Ein Streifenwagen mit zwei Polizeibeamten war am Montag auch auf dem Schulgelände platziert. Dort war der sechsjährige Junge am Donnerstag vergangener Woche eingeschult worden. An der Grundschule herrschte auch am Montag große Betroffenheit und betrübte Stimmung, wie Schulleiter Rainer Kropp-Kurta sagt. Zeitnah solle eine Schülervollversammlung einberufen werden, um mit einer Schweigeminute des toten Kindes zu gedenken.

Trauermesse erwogen

Eine kirchliche Trauermesse sei gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer erwogen, aber noch nicht konkret geplant. Es müsse abgewartet werden, bis der Täter gefasst sei und auch ob eine Beteiligung der Schule seitens der Hinterbliebenen gewünscht sei.

Neben der Durchsuchung der Wälder rund um Villingendorf setzt die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung sowie auf Fahndungsaufrufe vor allem im benachbarten Bundesland Bayern sowie in Österreich und den anderen Schengenstaaten. Auch die kroatischen Behörden sind laut Polizei eingebunden.