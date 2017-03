Villingendorf Fachlich und menschlich mit Stil

Villingendorf. Michael Hardtmann ist Kämmerer mit Leib und Seele. Auch nach 30 Jahren schraubt er mit unveränderter Dynamik, großem Fleiß und anhaltendem Interesse an der guten Entwicklung Villingendorfs. Und darüber hinaus noch als Kämmerer des Gemeindeverwaltungsverbands Villingendorf, zu dem die Gemeinde Bösingen gehört.

Die Verwaltung profitiere "ganz entscheidend" von seiner langjährigen Fachkompetenz und dem erworbenen Erfahrungsschatz vor Ort, dankte ihm sein Dienstherr, Karl-Heinz Bucher, im Rahmen der Gemeinderatssitzung.

Am 1. August 1978 begann Hardtmann seine Laufbahn in Villingendorf. Nach einem Abstecher in Schömberg als Steueramtsleiter bewarb er sich 1987 in Villingendorf auf die freiwerdende Stelle des Fachbeamten für das Finanzwesen und des Verbandsrechners beim Gemeindeverwaltungsverband. "Dass diese Bewerbung erfolgreich war, freut uns bis zum heutigen Tag", sagte Bucher.