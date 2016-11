Villingendorf Extra-Ehrung für ersten Ehren-Elferrat

Mit 39 Elferräten

In seiner aktiven Zeit bis heute hatte er unter den Narrenvätern Franz Müller, Clemens Hummel und Tobias Schumacher gearbeitet und mit insgesamt 39 verschiedenen Elferräten zu tun gehabt. Auch in Zukunft wird er es sich nicht nehmen lassen, der Narrenzunft nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat zur Seite zu stehen.

Nach einem Mitgliederstand von noch 388 Mitgliedern bei der Versammlung vor einem Jahr hatte der Narrenvater zur Mitgliederwerbung aufgerufen, um die "magische Zahl von 400" zu erreichen. Jetzt wurde klar, dass diese mit 434 Mitgliedern sogar weit übertroffen werden konnte. Ein Zuwachs von 12,1 Prozent ist eine tolle Leistung, die Mitglieder verfügen insgesamt über 232 Narrenkleider als Habermüasler und Saier.

Neben dem Narrentreffen in Beffendorf war es vor allen Dingen das Treffen in Ettenhausen, das mit vier komplett besetzten Bussen und rund 200 Narren und Musikanten angefahren wurde und bei dem die Narrenzunft durch die Übertragung im Fernsehen positive Werbung für die Gemeinde machte. "Ich kann mich in 16 Jahren Amtszeit nicht erinnern, dass wir jemals so zahlreich auswärts unterwegs waren", lobte Narrenvater Tobias Schumacher die Mitglieder in der Versammlung und drückte so seinen Stolz aus. "So sind halt die Villingendorfer: wenn’s drauf ankommt, kann man auf alle zählen."

Auch wenn die Fasnet selbst bei den Umzügen sehr nasskalt und launisch war, wurde trotzdem ein toller Bürgerball und ein schöner Schmotziger gefeiert. Und im Sommer beim Dorffest machte Petrus das schlechte Fasnetswetter wieder wett. Rund 1200 verkaufte Portionen Essen am Samstag und weitere 540 Portionen am Sonntag verlangtem dem Förderverein und der Zunft selber alles ab, aber das finanzielle Ergebnis war dafür sehr gut.

Kassierer Markus Schäfer gab eine Steigerung des Kassenbestands um rund vier Prozent bekannt, obwohl allein die Busse für die Treffen in Ettenheim und Beffendorf viel Geld kosteten. Viele Aktionen wie Käppeletheater, Bockbierfest, Vereinsausflug oder Kinderferienprogramm hielten die Mitglieder das Jahr hindurch auf Trab.

Weitere zwei Jahre im Amt

Bürgermeister Karlheinz Bucher wertete das Schaffen des Vereins als "unersetzbarer Beitrag für die Dorfgemeinschaft". Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Uwe Sauerland, Schriftführer Ingo Merz, Narrenmeister Holger Kühl sowie die Elferräte Kathrin Sauerland, Marvin Müller und Darko Matic für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.