Villingendorf Eine Zugabe in Italien

Robert Erk wird insbesondere für seine Leistungen im Fach "Natur und Technik", Justin Holzer für die in "Wirtschaft und Informationstechnik" gewürdigt. Bei beiden Preisträgern wurden aber insbesondere auch ihr soziales Engagement und das gesamte Leistungsspektrum bei der Auswahl berücksichtigt.

Die Preisträger dürfen am 6. Juli ein attraktives Programm der preisgebenden Stifter erleben. Robert Erk freut sich auf einen Tag bei der Porsche-AG und Justin Holzer über Einblicke in die Firma und Stiftung Würth. Schließlich werden sie im Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart den Landespreis Werkrealschule 2017 entgegen nehmen.

Bemerkenswert: Die Auszeichnung geht im dritten Jahr in Folge an Abschlussschüler der Grund- und Werkrealschule Villingendorf, teilt Schulleiter Rainer Kropp-Kurta mit.