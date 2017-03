Villingendorf Eine Folge von Arzneimittelrückständen im Abwasser

Fachmann auf diesem Gebiet, Gemeinderat Reiner Bantle, sprach sich für die Beauftragung eines entsprechenden Gutachtens aus. Spurenstoffe, mithin Arzneimittelrückstände, die in das Abwasser gelangen, würden in den kommenden Jahren "zum großen Thema der Kläranlage werden", prophezeite er eine weitere notwendige Entwicklung in der Abwasserreinigung.

Mit der Zustimmung zum Strukturgutachten beauftragte die Gemeinde Villingendorf das Ingenieurbüro iat, das die Kläranlage Villingendorf schon seit Jahren betreut.

Die Gemeinde Bösingen habe bereits für alle drei beteiligten Gemeinden einen Zuschussantrag für das Gutachten beim Regierungspräsidium Freiburg eingereicht. Der Bewilligungsbescheid liege mit einer 50-prozentigen Bezuschussung der Gesamtgutachtenskosten in Höhe von etwa 49 000 Euro bereits vor. Die verbliebenen Restko­sten des Strukturgutachtens in Höhe von etwa 24 500 Euro sollen von den Gemeinden entsprechend der Größe der Kläranlagen übernommen werden. Für die Gemeinde Villingendorf bedeute dies ein Anteil von 34 Prozent, mithin etwa 8300 Euro.