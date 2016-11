Villingendorf. Die Gruppe Cantilena, ein kleiner Chor aus Villingendorf, tritt am Sonntag, 20. November, 17.30 Uhr, zu einer "Atempause" in der Kirche St. Gallus in Villingendorf auf. Der Reinerlös dieses Konzerts ist für die Katharinenhöhe in Schönwald bestimmt (Reha-Einrichtung für Kinder mit Familie, Jugendliche und junge Erwachsene). Der Eintritt ist frei, Spenden sind dafür laut Ankündigung erwünscht.