Villingendorf Ein Tisch schwebt durch die Aula

Auch die zahlreich anwesenden Kinder durften immer wieder helfen und wurden dadurch Teil der erstaunlichen Darbietungen. Mit dem Finger malten sie Bilder in die Luft, die sich sofort in einem zuvor leeren Heft wiederfanden. Allerdings fehlte den Motiven noch Farbe, die von den Kindern nachträglich in das Heft geworfen wurden. Es verstehe sich von selbst, dass die Seiten am Ende dann wieder leer waren. Als es Cech dann noch mithilfe eines nassen Papierklumpens und eines Fächers filigran schneien ließ, brachen im Publikum alle Dämme – gleich mehrere Zugaben wurden gefordert.