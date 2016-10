Villingendorf Ein großer Sohn der Gemeinde

Villingendorf (hh). Bürgermeister Karl-Heinz Bucher zitierte in seiner Rede einen Auszug aus der Gemeindechronik: "Man schrieb den 20. Oktober 1916. Ein langer Trauerzug bewegte sich in Villingendorf zum Friedhof. Allein gegen 100 Geistliche geben einem ihrer Brüder und Lehrer das letzte Geleit."

Pfarrer Hermann Barth erinnerte an einen der bedeutendsten Bürger von Villingendorf. Professor Johann Evangelist von Belser sei sehr bodenständig gewesen, ein wichtiger und anerkannter Professor, ein Gewinn in der katholischen Kirche, der Diözese und in seinem Heimatort Villingendorf.

An seinem Grab wurde ihm mit Fürbitten und Gebeten gedankt. Die Gemeinde Villingendorf und die katholische Kirchengemeinde St. Gallus legten eine Blumenschale nieder. Karl-Heinz Bucher bedankte sich bei Pfarrer Herrmann Barth für die würdevolle Mitgestaltung, bei der stellvertretenden Kirchengemein-deratsvorsitzenden, Sabine Gaiselmann, für die Unterstützung bei der gemeinsamen Organisation dieser Feier, und bei alle Anwesenden aus nah und fern.