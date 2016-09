Villingendorf Drei Wochen ohne Langeweile

In der letzten Ferienwoche gestaltete, am einzigen etwas regnerischen Tag, die Betreuung ein Kinotag, und Popcorn sorgte dabei für die richtige Stimmung. An den restlichen Tagen wurde das gute Wetter nochmals richtig ausgenutzt. Es stand ein Ausflug mit Picknick am Bergwald und eine Detektiv-Rallye auf dem Programm. Ein Höhepunkt war auch wieder die Wasserrutsche, die für Spaß und als Erfrischung gut war.