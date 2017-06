Villingendorf Dieses Jahr noch nicht

Wie beim Vorhaben in der Villingendorfer Ortsdurchfahrt, bei dem Landkreis und Gemeinde beteiligt sind, hat die Ausschreibung der Arbeiten nicht das Ergebnis gebracht, das sich die Verantwortlichen – in diesem Fall das Regierungspräsidium Freiburg – erhofft haben. Etwa 60 Prozent über den Kostenberechnungen habe das Angebot gelegen, so Peter Spiegelhalter, Leitender Baudirektor des Referats Straßenbau Ost, auf Nachfrage. Die Straßenbaufirmen seien derzeit eben sehr gut ausgelastet, die Preise dementsprechend hoch.

Konsequenz: Die Ausschreibung wird aufgehoben, im Spätjahr ein zweiter Versuch unternommen, um dann ein wirtschaftlich besseres Ergebnis zu erzielen und die Bundesstraße ab Frühjahr 2018 zu sanieren. Immerhin gehe es um Gelder der Bürger.

Ein zweiter Grund der Stornierung ist das Vermeiden einer Doppelbelastung der Leidgeplagten in Villingendorf, die an der Umleitungsstrecke leben. Sie sollen, so Peter Spiegelhalter, nicht dieses und dann kommendes Jahr erneut wochenlang mit einer größeren Verkehrsbelastung leben müssen.