Villingendorf Die beachtlichen Ausmaße der künftigen Mehrzweckhalle

Auf der Zielgerade

Umfangreich thematisiert wurde die neue Mehrzweckhalle. Aus bislang 27 mal 15 Meter steht den Villingendorfern künftig ein Raumangebot von 44 mal 22 Meter zur Verfügung. Das brauche Platz. Die Ideen hierfür waren vielfältig, aber nicht alle umsetzbar, berichtete Bucher von den umfangreichen und zeitintensiven Vorarbeiten vieler Beteiligten. "Doch jetzt sind wir auf der Zielgeraden."

Auf der grünen Wiese zwischen der alten Turn- und Festhalle und der Schule soll die neue Halle verwirklicht werden. Dafür muss der lange Trakt, der das obere und untere Schulhaus verbindet, weichen. Für die im Trakt befindliche WC-Anlage, das Schülercafé und den Hausmeisterraum wurden im oberen und unteren Schulgebäude Räume gefunden, die mitnichten provisorisch, sondern als gutes Zukunftsmodell umgesetzt werden könnten, lobte Schulleiter Rainer Kropp-Kurta.

Er berichtete außerdem von der Schulentwicklung in Villingendorf. Die Schülerzahlen hätten sich seit 2013 von 200 auf 352 Schüler verbessert. Die Mehrzweckhalle könnte nicht nur für den Schulsport genutzt werden, sondern die Mensa, in der inzwischen 100 Schüler pro Tag verpflegt würden (konzipiert sei sie für 25 Schüler gewesen), ziehe ins große Foyer der neuen Halle um. Die Küche der neuen Halle werde über einen direkten Zugang zum Foyer und zur Halle verfügen.

Im direkten Anschluss befinden sich die Geräteräume, und mittig die Aufstiegstreppe zum zweiten Geschoss mit den Umkleideräumen und einer Zuschauertribüne zur Halle, die durch einen Trennvorhang aufgeteilt werden kann. Die Höhe der Halle liegt bei sieben Meter. Bis zur Fertigstellung der neuen bleibt die alte Halle in Betrieb.

Mit ihrem Abriss folgt im zweiten Bauabschnitt die Verlängerung der Halle durch die Bühne. Sie werde so breit wie die jetzige, aber tiefer, verdeutlichte Wöhrstein noch einmal die enormen Ausmaße der künftigen Halle. Locker bestuhlt finden etwa 500 Zuschauer Platz. Entsprechend viele Fluchtwege und Türen würden eingebaut. Von drei Seiten wäre die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen möglich, reagierte Bucher auf Nachfrage der Bürger.

Trumpf des Sportvereins

"Eine vernünftige Lösung" versprach Bucher auch für die Parkplatzsituation. Mit Sicherheit werde sie sich nicht verschlechtern, aber die Fein­justierung sei in dieser Frage, wie bei vielen anderen auch, noch nicht abgeschlossen.

Noch einmal breiter wird die Halle auf Höhe der Bühne durch die Turn- und Bewegungslandschaft des Sportvereins. Sie soll in Verlängerung zur Breite der Bühne auf zwölf mal 18 Meter verwirklicht werden. Für die Finanzierung will der SV-Vorsitzende, Klaus Seifried, ein "Leader"-Projekt an Land ziehen. Werde dieses abgelehnt, werde der Verein andere Lösung finden, zeigte er sich zuversichtlich.

Das Sportangebot des Vereins mit 1000 Mitgliedern und 520 Aktiven müsse weiter attraktiv bleiben. Eine Turn- und Bewegungslandschaft sei in der Region einzigartig und biete mit fest installierten Turngeräten, einer Kletterwand und weiteren Ideen ein abwechslungsreiches sportliches Bewegungserlebnis.