Villingendorf Der Spaß kommt nicht zu kurz

Zuerst wurde das Boxen­stop-Museum angesteuert, das zu den ältesten privaten Automuseen Deutschlands gehört. Der Museumsmacher, Rainer Klink, wusste in seiner urschwäbischen Art, viel Interessantes und Kurioses über seine mehr als 70 Exponate an Rennautos, Motorräder und Fahrräder zu berichten. Im Anschluss wurde die Gruppe zu einem schwäbischen Buffet auf die Terrasse des Museums eingeladen.

Danach ging es mit einer Stadtführerin zu Fuß auf einen Stadtrundgang. Vorbei an den Unigebäuden mit der Alten Aula, entlang des Botanischen Gartens, wurde Halt gemacht in der Unterstadt mit kleinen Läden und heimeligen Straßencafés, die den Charme der "grünen" Studentenstadt widerspiegeln.

Danach ging es hoch zu einem weiteren Wahrzeichen der Stadt, der Stiftskirche, von dessen imposanten Innenraum sich die Ausflügler überzeugen konnten. Am Marktplatz mit seinem mächtigen Rathaus und am Evangelischen Stift vorbei endete die Führung unten am Neckar, wo auf die Gruppe schon ein Stocherkahn wartete.