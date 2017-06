Villingendorf Das Zusammenspiel aller Kräfte

Regionale "AH All-Stars"

Damals wurde über die bevorstehende Feier im Sommer 2017 gesprochen und Möglichkeiten sondiert, nicht nur ein besonderes, sondern ein außergewöhnliches "Event" auf die Beine zu stellen. So wird es nun im Zusammenspiel mit der Abteilung Fanbetreuung des Bundesligisten um Christian Schmidt und Ralph Klenk kommen.

Die Traditionsmannschaft des VfB gastiert am Sonntag, 2. Juli, 14 Uhr, und trifft die "AH All-Stars" aus der Region. Ein Spiel, das auf technisch hochstehendem Niveau und auf reges Zuschauerinteresse stoßen wird. Wann ist es schon möglich, deutsche Meisterkicker gegen Alexander Teufel, Berthold Kimmich oder Joachim Engeser spielen zu sehen?

Derby gegen Schörzingen

Einen zeitlich größeren Rahmen nimmt das zweite Schmankerl des Wochenendes ein: das Turnier der offiziellen VfB-Fanclub-Teams. Die 23. Auflage ist zugleich die erste in der Achse Stuttgart-Singen. 17 Fanclubs haben sich angemeldet. In gewisser Weise außergewöhnlich: das erste Lokalderby Villingendorf gegen Schörzingen – und der Fanclub Bavaria 1893 Retzstadt, der jedoch nicht aus Bayern kommt, sondern aus dem Fränkischen, nordwestlich von Würzburg (Bringt denn ein württembergischer Fanclub die innere Festigkeit auf, sich Baden zum Vornamen zu geben?).

Um den Turniersieg gespielt wird im Kleinfeld (sechs gegen sechs) von Samstag, 1. Juli, bis Sonntag. Das Endspiel fängt nach der Begegnung der VfB-Traditionself (gegen 16 Uhr) an. Anschließend ist Siegerehrung mit Ehrengästen vom VfB. Zu diesem Turnier werden also etwa 160 bis 170 Teilnehmer in Villingendorf erwartet. Camping beim Sportgelände ist somit angesagt. Eine weitere Aufgabe für das fünf Mann starke Organisationsteam.

Apropos "Fünferbande". Denkt man an Villingendorf und "Event", führt der Weg direkt zu Sebastian Müller, Abteilungsleiter des SV Villingendorf und Fanclubmitglied. Erfahren als "Event"-Manager, wie noch beim Gastspiel des Fußball-WM-Pokals in der Dorfmitte anno 2015 in allerbester Erinnerung, sprach er nach Wahlers Besuch mit dem Vorstand des Fanclubs, mit Benedikt Storz an der Spitze, seinen Stellvertretern Christoph Jung und Andrés Lopéz Rodriguez, und Kassier Daniel Eberhardt.

Unterstützung der Vereine

Die Frage war: Kann ein 42 Mitglieder strammer Verein eine dreitägige Veranstaltung stemmen? Die überwiegende Mehrheit des Fanclubs war der Meinung: Ja, wir können es. Das erfreulichste war für Benedikt Storz die Unterstützung der Villingendorfer Vereine. Er zeigt sich dankbar: Sportverein, Musikverein, Chorvereinigung, Albverein, Narrenzunft, Maat, Feuerwehr, Schützenverein, Eintracht-Frankfurt-Fanclub und der befreundete Fanclub aus Oberndorf sowie viele fleißige Helfer im Vorder- und Hintergrund machen mit. Keine Frage, dass die Ehrenmitglieder Villingendorfer VfB-Fans, Felix Müller, Reiner Müller und Dieter Lungwitz, in vielfältiger Weise unterstützen.

40 Sitzungen – 40 Jahre

40 Sitzungsabende des Organisationsteams seit November sind vermerkt: 40 – genausoviele wie das Alter des Vereins. Der – Stammtischwissen für Fans – als erster Fanclub des VfB 1977 gegründet wurde. Just in der Zeit, als das Gründungsmitglied der Bundesliga bereits schon einmal (nicht freiwillig) Zweitligaluft schnuppern musste und eine Welle der Zuneigung erfuhr.

Ebenso wie aktuell. Wie seit dem Abstieg 2016. Die Fan­szene ist sehr aktiv, 75 Fanclubs seien 2016/17 regelmäßig zu jedem Auswärtsspiel, selbst bei noch so ungewöhnliche Anstoßzeiten, mitgefahren. "Die Euphorie ist wieder da", strahlen die Fünf aus Villingendorf. Deutlich größer, als der VfB vor der Abstiegssaison im Mittelfeld der Bundesliga beheimatet war.

Festzeltaufbau ab heute

Ab heute, Samstag, wird das Festzelt, 35 mal 16 Meter, auf dem Sportgelände ab 8.30 Uhr aufgestellt. Ein Festzelt, erforderlich für das gesellschaftliche Moment. Auch hier wird sich das Zusammengehörigkeitsgefühl der VfB-Fanclub- und Villingendorfer Familie zeigen.

Weitere Informationen: Der Vorverkauf läuft über die Filialen der Kreissparkasse Rottweil zu den üblichen Geschäftszeiten. Im Vorverkauf kosten die Karten 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, an der Tageskasse 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Blick voraus:

Die Eröffnung des Festwochenendes erfolgt am Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr mit einer Welcome-Party. DJ Fazz, Lokalhero Fabian Wagner, gibt musikalisch den Takt vor.

Am Samstag, 1. Juli, geht es ab 11 Uhr rund. Neben dem Fanclubturnier wird Mittagessen serviert (ab 11.30 Uhr) und am Abend Livemusik von der "Absperrband". Musik für jeden Geschmack. Als "Vorband" singt und spielt Leonie Gapp (Herrenzimmern).

Am Sonntag, 2. Juli, treten die "Hirschgässle-Musikanten" ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen auf. Nach dem Mittagessen (ab 11.30 Uhr) naht der Höhepunkt des Wochenendes, das große Spiel.

Die VfB-Old-Stars trainiert Peter Reichert, die All-Stars coachen Helmut Haag und Marc Digeser. Ebenfalls mit dabei: Fritzle, das Maskottchen des VfB. Jenes aus der Landeshauptstadt – und nicht eines aus Villingendorf.

Blick zurück:

Mehr als 1000 Verbands-, Landes- und Bezirksligaspiele sind bei den All-Stars, Durchschnittsalter 44 Jahre, vereint. Eine Truppe, in der sich jeder über die Einladung des Trainerduos wahnsinnig gefreut hat, wie das Organisationsteam weiß. Einzige Einschränkung sei gewesen, nicht die Kicker auszuwählen, die bereits vor 15 Jahren beim 25. Geburtstag des Fanclubs gegen die VfB-Traditionsauswahl gespielt haben.

Damals ging es rasant zu gegen VfB-Größen wie Hansi Müller, Guido Buchwald, Fritz Walter und Buffy Ettmayer. Lediglich VfB-Fans durften mitspielen, also keine lokalen Stars mit dem Stigma eines Bayern- oder KSC-Anhängers. Das Ergebnis? Drei Tore hätten sie geschossen, erinnert sich ein jetziger Mittvierziger. 9:3 sei das Spiel ausgegangen. Und Buffy habe, auch ohne seine Wettkampffigur von anno Tobak, gezaubert. (apf)