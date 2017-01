Villingendorf Das Langzeitgedächtnis erhält weiteres Futter

Dieses Material findet – noch – seinen Platz im Archiv im Rathaus, doch die Möglichkeiten werden weniger. Zugriff haben die Bürger auf Anfrage lediglich bedingt. Laut Gesetz, so Armin Braun, exi­stiere in der Regel eine Sperrfrist von 30 Jahren, bei Personalakten seien es 90 Jahre nach Geburt und zehn Jahre nach Tod. Heikles Material hat Ingeborg Rüth nach eigener Aussage nicht zwischen die Finger bekommen. Villingendorf sei in dieser Beziehung guter Durchschnitt. In anderer Beziehung jedoch nicht.

Die Arbeitsbedingungen im Rathaus, hauptsächlich im Raum neben der Gefängniszelle, und die Zusammenarbeit mit Kämmerer Michael Hardtmann werden über den grünen Klee gelobt. Hardtmann war, dank seines langen Wirkens im Rathaus (etwa 30 Jahre), seiner stupenden Kenntnis der Materie und seiner Hilfsbereitschaft, ein wichtiger Ansprechpartner. Und die fraglichen Akten aus Alt-, Bau- und Finanzregistratur, die zwar von Eisenteilen wie Büro- und Heftklammern befreit werden mussten (eine Heidenarbeit), befanden sich in einem anständigen und staubfreien Zustand. Weitere Reinigungsarbeiten mitnichten erforderlich.

Für eine Historikerin hat die Tätigkeit in einem Archiv sowieso ihre größten Reize in der Arbeit mit den Archivalien. Und hier bereitete das relativ geringe Alter der Unterlagen gewisse Probleme (Nach der reinen Lehre werden Unterlagen erst 30 Jahre nach Aktenschluss archivreif). So ragten etliche Ereignisse in den eigenen Erlebnishorizont hinein.

Tschernobyl und Migration

Ingeborg Rüth nennt explizit das Reaktorunglück von Tschernobyl im April 1986. Die damalige Aufgeregtheit und Unsicherheit ziehe sich durch den Aktenbestand. Die sich anschließende Weiterentwicklung der Umwelt- und Abfallpolitik, quasi ein Paradigmenwechsel, nicht zu vergessen. Ein weiteres Beispiel ist die Problematik mit den Migranten, bereits in den 90er-Jahren ein Thema. Oder die Erweiterung des Schulhauses, aktuell nicht unbekannt in Villingendorf.

Generell jedoch spiegeln sich im Archivgut die Aufgaben der Verwaltung, die mehr werden, und deren Umsetzung. Die Gemeinde sei in einem immer stärkeren Maße in der Gestaltung des Lebensumfelds ihrer Bürger tätig, spricht die Fachfrau die Welt der Moderne an.

Aber auch – unausgesprochen – den Eindruck mancher Beobachter der Zeitenläufe, dass Bürokratie und Verwaltungen einerseits den Drang zur Expansion und nicht zur wenigstens teilweisen Selbstaufgabe oder sinnvollen Arrondierung in sich haben. Und dass sie andererseits in gewissen Bereichen nicht über genügend Personal verfügen, um all die Vorgaben von höherer Stelle zeitnah zum Wohle der Bürger umsetzen zu können.

Kommunale Pflichtaufgabe

Zurück zu Villingendorfs Archiv, nebenbei laut Armin Braun das zweite im Landkreis nach Deißlingen, das diesen zweiten Schritt gegangen ist (den ersten müssen noch drei Gemeinden und etliche Ortsteile der insgesamt 21 Gemeinden machen). Die Archivierung des Verwaltungsschriftguts sei schließlich eine kommunale Pflichtaufgabe. Und sie wird dank der Unterstützung des Kreisarchivs seit 1998 angepackt.

Neuland betritt derweil das Landesarchiv. Wie Braun auf Nachfrage erwähnt, widme sich ein Pilotprojekt der digitalen Langzeitarchivierung. Das Umformatieren von Unterlagen stehe in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum auf der Tagesordnung. Die Kommunen können sich beteiligen, selbstverständlich auch finanziell.

Hilfe von (Doktor) Faust(us)

Armin Braun empfiehlt, so oder so wichtige Unterlagen zusätzlich auf Papier aufzubewahren. Bei der Übergabe des Findbuchs in Villingendorf ist für Freunde des Digitalen eine CD dabei. Online-Recherchen seien möglich. Das ausgedruckte Inventar basiert auf einer mit Hilfe des Datenbanksystems "Faust 6" (!) erstellten Datei.