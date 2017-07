Villingendorf Das Handwerk macht junge Leute stolz

Man benötigt Kraft für die Arbeit. Doch genauso gehören Wissen, Können und auch die Begeisterungsfähigkeit zu einer Branche, die Geschäftsführer Ralf Aigeldinger geradezu verkörpert und die auch bei seinen knapp zehn Mitarbeitern zu erleben ist.

Zwischen der Begrüßung durch den CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Martin Schwellinger und den Dankesworten von Bürgermeister Karl-Heinz Bucher entspann sich eine lebhafte, tiefgehende Diskussion zwischen dem Geschäftsführer-Ehepaar und den Beschäftigten sowie dem christdemokratischen Bundestagsabgeordneten. Darüber zum Beispiel, dass Ralf Aigeldinger, der 1988 die Schlosserlehre gemacht hatte, seinen Betrieb schon zweimal erweitert hat, dass der handwerkliche Beruf bedauerlicherweise zu oft unter einem schlechten Image leidet und dass Mädchen noch immer vor der Wahl eines technischen Berufs zurückschrecken. Und auch, dass jeder Beschäftigte alle zwei Jahre die Schweißerprüfung neu ablegen muss. Volker Kauder war sich mit allen Beteiligten einig: Alles, was der Qualitätssicherung und -steigerung diene, sei gut. Karl-Heinz Bucher hob hervor, "dass wir hier in Villingendorf eine Werkrealschule haben, die gerne angenommen wird und auf die wir stolz sind." Wie sehr gerade die jungen Leute deutlich über den Horizont ihres beruflichen Tuns hinausblicken, zeigte die rege Diskussion, die sie mit Volker Kauder führten. So waren sie genauso interessiert an Themen wie Pflege, Energie, Klimawandel und Mobilität – von der Zukunft des Automobils bis zum Ausbau der Gäubahn.

Es zeigte sich deutlich: Der Trend, dass nur ein Studium den Menschen glücklich und zufrieden macht, ist kein Naturgesetz. Wer ein Geländer, wie in der Schlosserei Aigeldinger, aus Edelstahl anfertigt, die Schweißnähte perfekt hinkriegt und sich darüber freut, der weiß, was er geleistet hat. "Und sie können stolz darauf sein!"